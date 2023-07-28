Yengesini öldürmüştü! Baltalı katile indirimli ceza

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Kayseri’de Ali Rıza Topçu (76), geçen yıl 14 Kasım günü 11.00 sıralarında, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu’nun (73) 2 katlı villasına geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Emine Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesini başına vurarak öldürdü. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu da bu sırada rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ali Rıza Topçu, tutuklandı. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Topçu hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi.

‘KENDİMİ SAVUNMAK İSTEDİM’

Daha önceki duruşmada ağabeyinin hasta olduğunu söyleyen Topçu, “Ölmek üzereydi. Başında Kuran okuyordum. Yengem, ağabeyim için ‘Bırak gebersin’ dedi. Tartıştık. Eline bıçak aldı. Ben de kendimi savunmak amacıyla elime nacak aldım. Başına denk geldi. Öldürmek için vurmadım” dedi.

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Davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza Topçu’yu, ‘kadını kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından, sanık hakkında ‘tahrik’ indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.