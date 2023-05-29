Yengesini baltayla öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi

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Olay, geçen yıl 14 Kasım’da saat 11.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Emine Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu da bu sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Emine-Abdulmuttalip Topçu çifti olay yerinde hayatını kaybederken, olay sonrası gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Topçu hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Ali Rıza Topçu ile ölen Emine Topçu'nun şikayetçi kız kardeşleri A.K. ve H.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçi olduğunu söyleyen ölen Emine Topçu'nun kardeşi A.K., "Ablam kesinlikle ağzı bozuk biri değildi. Eniştemin odasında Kuran-ı Kerim sürekli dururdu. Bunu da ablam okurdu. Ali Rıza Topçu, Kuran-ı Kerim okumasını da bilmez" dedi.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

Ağabeyinin hasta olduğunu söyleyen sanık Ali Rıza Topçu, "Ağabeyim hastaydı. Ölmek üzereydi. Başında Kuran-ı Kerim okuyordum. Yengem, ağabeyim için ‘bırak gebersin’ dedi. Terbiyesiz kelimeler kullandı. Tartıştık. Eline bıçak aldı. Bu yüzden korktum. Ben de kendimi savunmak amacıyla elime balta aldım. Başına denk geldi. Öldürmek için vurmadım. Ben, yarı hafızım, 'Kuran-ı Kerim okumayı bilmiyor' diyorlar, isterseniz okuyayım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza Topçu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık hakkında akıl sağlığı raporu aldırılmasına hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.