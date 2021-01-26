Annesi ve abisini vahşice katletti! Şükran Biroğlu TV'de bir yemek yarışmasında birinci olmuştu

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Uğur Biroğul, ağabeyi Mesut Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu'nun (70) ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Uğur Biroğul, bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler saldırganı gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelinin abisini elleri arkadan kalorifere bağlanmış vaziyette, annesini ise elleri arkadan bağlanmış yüz üstü yatar vaziyette hareketsiz buldu.

Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen kız kardeşi ise gözyaşları içinde feryat etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan Şükran Biroğlu'nun 2 yıl önce bir yemek programına katılarak birinci olduğu belirtildi.

Aynı apartmanda oturan bir komşuları, "Kapı komşumuz, yalnız, iyi insanlardı. Cinayeti işleyen herhalde kardeşleri, uyuşturucu bağımlısıydı, uyuşturucu içiyordu. Bunun etkisi altında yapmış olabilir ama diğer insanlar dünya iyisi insanlardı. Zararları olmayan, sessiz sedasız insanlardı, vefat eden selam vermeden geçmeyen bir adamdı. Onlar kendi aralarında hırgür yapıyordu" dedi.







