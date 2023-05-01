Yelkenlide 234 gün... Denizdeki ‘Altın Küre’ ilk kez bir kadının

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4 Eylül 2022'de Fransa'nın batısında, Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Les Sables-d'Olonne kasabasından yarışmaya başlayan yelkenci Kirsten Neuschäfer, 30 bin deniz mili (54 bin km) uzunluğundaki yolculuğunu 234 günün sonunda 27 Nisan 2023'te aynı noktada tamamladı. ‘Minnehaha’ isimli teknesiyle denizdeki en zorlu yolculuk olarak gösterilen rotada yol alan Neuschäfer, 233 gün, 20 saat, 43 dakika ve 47 saniyelik resmi süreyle yarışı durmadan tamamladı. Güney Afrikalı Neuschäfer, Perşembe günü çizgiyi geçtiğinde, yarışı durmadan tamamlamak için mücadele eden yalnızca 2 denizci vardı. Neuschäfer, en yakın rakibine 1 gün süreyle fark attı. Diğer 12 yarışmacı ise farklı noktalarda yarıştan çekilmek zorunda kalarak rotalarını tamamlayamadı.

5 OKYANUS GEÇTİ

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3 mevsimde 5 okyanus geçen Neuschäfer, hepsi erkek olan diğer 15 yarışmacıyı geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışı kazanmakla kalmayan başarılı sporcu, rakibi Tapio Lehtinen'i kurtarmak için yolundan saptı. Teknesi batan ve 24 saatten fazla Hint Okyanusu'nda mahsur kalan Finlandiyalı kaptan Lehtinen'e ilk ulaşan ve kurtaran isim de Kirsten Neuschäfer oldu.

OTOMATİK PİLOT KULLANILMIYOR

- 1988'den önce tasarlanan ve elektronik/teknolojik aletlerin, otomatik pilotun olmadığı teknelerde tek başına yol alınan tarihi yarışma, 1968 yılına dayanıyor. Dünyanın çevresini kesintisiz olarak yelkenliyle dolaşan ilk kişi Sir Robin Knox-Johnston, 1968-69 Sunday Times Altın Küre Yarışı'nı kazanan ilk kişi olmuştu.

Yelkenci Kirsten Neuschäfer en yakın rakibinden bir gün önce limana vardı.

3. OLURUM SANMIŞTIM

- Neuschäfer, yarış sonrası YouTube hesabından “Çok iyi hissediyorum. Hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim. Yarışı bitireceğim konusunda emindim ancak kazanmak konusunda bir fikrim yoktu. Gerçekten harika hissediyorum. Kazandığımı anladığım an aklım başımdan gitti. Benimle birlikte yarışmaya devam eden diğer 2 sporcu arkadaşımdan sonra bitişe ulaşacağımı düşünüyordum. Beklemediğim bir sonuç olduğu için bunu idrak etmem zaman alacak” dedi.