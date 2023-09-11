Yeğenlerine kurşun yağdırmıştı! Drone destekli operasyonla böyle yakalandı

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Olay, Cuma günü saat 12.30'da Sultanbeyli ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi, Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Hakkı Bulut ve Resul Bulut kardeşler, amcaları Kasım Bulut ile damadı olan diğer yeğeni ve kızının arasında çıkan anlaşmazlıkları konuşmak için buluştu. Bu sırada taraflar arasında tartışma başladı. Taraflar daha sonra araçlarına binip olay yerinden ayrıldı.

OTOMOBİLDEKİ YEĞENLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Bir süre sonra İsmail Hakkı Bulut ve Resul Bulut otomobilleriyle bir sokağa girdi. Amcaları Kasım Bulut da kullandığı servis minibüsüyle sokağa geldi. Aracından inen Kasım Bulut silahla yeğenlerinin bulduğu otomobile ateş etmeye başladı. Saldırının ardından Kasım Bulut olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan iki kardeş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmail Hakkı Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi Resul Bulut'un tedavisi devam ediyor.

DRONE DESTEKLİ OPERASYON

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli amcanın yakalanması için çalışma başlattı. Drone desteğiyle havadan da şüphelinin izini süren polis, Kasım Bulut'un saklandığı adresi tespit etti. Bulut, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları da drone kamerasınca anbean kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.