Yeğen Çakıcı’yı vuranlar tanıdık

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Kamera görüntülerinden tespit edilip yakalanan G.M., G.D. ve D.Y.’nin, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 21 Eylül 2017 günü ‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah S’nin çetesiyle çatışan Volkan R.’nin adamları olduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunmayan Adem Çakıcı daha önce de silahlı saldırıya uğramıştı.

Olayın ardından Alaattin Çakıcı’nın avukatı Can Sevinç, “Alaattin Çakıcı ile Adem Çakıcı’nın soyadı dışında hiçbir bağlantısı yoktur ve bunu tüm emniyet birimleri de bilmektedir” diye açıklama yapmıştı.