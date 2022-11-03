Yedigöller'de yangın! 1,5 hektarlık alan zarar gördü

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Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Sarımustan mevkiindeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangında yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.