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Yedigöller'de yangın! 1,5 hektarlık alan zarar gördü

Güncelleme Tarihi:

#Yedigöller Milli Parkı#Orman Yangını#Bolu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 20:38

Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan ormanda yangın çıktı. 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışması yapılıyor.

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Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Sarımustan mevkiindeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yedigöllerde yangın 1,5 hektarlık alan zarar gördü

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangında yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yedigöllerde yangın 1,5 hektarlık alan zarar gördü

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#Yedigöller Milli Parkı#Orman Yangını#Bolu

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