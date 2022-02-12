Yediemin otoparkından 25 araç çalındı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı Altın yastıkaltından böyle çıkacakSon dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı! Altın yastıkaltından böyle çıkacak!#Altın
Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi! İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...#Yeni Ekonomi Paketi
Giresunspor-Fenerbahçe maçında Serdar Dursun sakatlandı İsmail Kartala direndi, hastaneye götürüldüGiresunspor-Fenerbahçe maçında Serdar Dursun sakatlandı! İsmail Kartal'a direndi, hastaneye götürüldü#Fenerbahçe
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte yeni destek paketleri Altın ekonomiye kazandırılacakİşte yeni destek paketleri! Altın ekonomiye kazandırılacak#Nureddin Nebati
Erdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize olumlu yansıyacakErdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize olumlu yansıyacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe Giresunda geri döndüFenerbahçe Giresun'da geri döndü!#Giresunspor
Tüm umutlar bu görüşmeye bağlanmıştı Zehir zemberek açıklama...Tüm umutlar bu görüşmeye bağlanmıştı! Zehir zemberek açıklama...#RUSYA
Galatasarayın 11i belli oldu Gomis geri döndüGalatasaray'ın 11'i belli oldu! Gomis geri döndü#Galatasaray
Herkesin korktuğu süreç başladı Peş peşe kritik kararlar: ABD, Almanya, Belçika...Herkesin korktuğu süreç başladı! Peş peşe kritik kararlar: ABD, Almanya, Belçika...#RUSYA
100 yıl önce de bitiyor sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı100 yıl önce de 'bitiyor' sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı?#1918 Gribi
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...#Harvard Üniversitesi
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'#Koronavirüs
Ünlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememişÜnlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememiş#Billy Bob Thornton
Hesabından para çekildi iddiasına yanıt'Hesabından para çekildi' iddiasına yanıt #Fatma Girik
HABERLERGündem Haberleri

Yediemin otoparkından 25 araç çalındı

#Samsun#Yediemin Otoparkı#Hırsızlık

Samsun’un Alaçam ilçesinde yediemin otoparkından 25 araç çalındı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, 5 Şubat Cumartesi akşamı Göçkün yolu üzerinde bulunan yediemin otoparkında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark sahibi H.A., otoparkı O.K’ye devretti. Otoparkı devralan O.K, gece kiraladığı 20 ayrı çekici ile otoparkta bulunan 25 aracı çeşitli yerlere taşıdı. Yapılan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.A. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada sonucunda Sinop'ta olduğunu belirlenen O.K. de Sinop’ta gözaltına alınarak Alaçam'a getirildi.

Gözden Kaçmasın

Açıklamalar peş peşe geldi Almanya, Belçika, ABD...Açıklamalar peş peşe geldi! Almanya, Belçika, ABD...Haberi görüntüle

Gözaltına alınan 5 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden H.A. ve O.K. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 3 kişi de adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. Otoparktan çalınan araçlardan 2 tanesi Ankara'da ele getirildi. Diğer araçların da bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Yediemin Otoparkı#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası