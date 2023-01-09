Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yazılı sınav sonuçları açıklanırken okulun ikinci katından atladı!

Güncelleme Tarihi:

#Elazığ#İhsan Tangülü Ortaokulu#Yazılı Sınav
Yazılı sınav sonuçları açıklanırken okulun ikinci katından atladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 18:16

Elazığ'da okulun 2’nci katından atlayan 7'nci sınıf öğrencisi M.Ö. (12) adlı kız ağır yaralandı. M.Ö.’nün sınav notunu düşük bulduğu için intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

Haberin Devamı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İhsan Tangülü Ortaokulu’nda meydana geldi. M.Ö., öğretmeninin yazılı sınav sonucunu açıkladığı sırada 2'nci katın penceresinden atladı. Ağır yaralanan M.Ö.’ye ilk müdahalesini öğretmenler yaptı. M.Ö. çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.Ö.'nün notunu düşük bulduğu gerekçesiyle intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili müfettiş görevlendirildi. 

Yazılı sınav sonuçları açıklanırken okulun ikinci katından atladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elazığ#İhsan Tangülü Ortaokulu#Yazılı Sınav

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık