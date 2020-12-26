Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ müdahalesi iddianamede

Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede dönemin Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç ile dönemin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen dahil 17 kişiye ‘terör örgütü üyeliği, terör örgütüne yardım, yalancı tanıklık’ gibi suçlamalar yöneltildi. İddianamede “Soruşturma dosyasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda usulsüz işlemler yapıldığı, isimli isimsiz birçok ihbar mektubuyla 100’ün üzerinde kişinin telefonlarının dinlendiği ve soruşturmaya dahil edildikleri, Yazıcıoğlu ismiyle yan yana gelmeyecek kriminal şahıslara Yazıcıoğlu’nun hukukunu koruma görüntüsü altında yalan tanıklık yaptırıldığı, kurgu mahiyetinde gizli tanık ifadeleri ve ortam dinlemesi ile zorlama deliller ihdas edildiği, olayın Ergenekon tarafından gerçekleştirilen suikast olduğu iddiasıyla TSK içerisindeki açılması muhtemel kadrolara örgüt mensuplarının yerleştirilmesinin planlandığının değerlendirildiği...” ifadeleri yer aldı.