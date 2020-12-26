MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ müdahalesi iddianamede
GeriGündem Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ müdahalesi iddianamede
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer KOÇ / DHA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ müdahalesi iddianamede

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ müdahalesi iddianamede
Abone Olgoogle-news

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin 2009’da helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma konusunda iddianame hazırlandı. Toplam 17 kişinin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda soruşturmaya müdahale ettikleri belirtildi.

Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede dönemin Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç ile dönemin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen dahil 17 kişiye ‘terör örgütü üyeliği, terör örgütüne yardım, yalancı tanıklık’ gibi suçlamalar yöneltildi. İddianamede “Soruşturma dosyasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda usulsüz işlemler yapıldığı, isimli isimsiz birçok ihbar mektubuyla 100’ün üzerinde kişinin telefonlarının dinlendiği ve soruşturmaya dahil edildikleri, Yazıcıoğlu ismiyle yan yana gelmeyecek kriminal şahıslara Yazıcıoğlu’nun hukukunu koruma görüntüsü altında yalan tanıklık yaptırıldığı, kurgu mahiyetinde gizli tanık ifadeleri ve ortam dinlemesi ile zorlama deliller ihdas edildiği, olayın Ergenekon tarafından gerçekleştirilen suikast olduğu iddiasıyla TSK içerisindeki açılması muhtemel kadrolara örgüt mensuplarının yerleştirilmesinin planlandığının değerlendirildiği...” ifadeleri yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle