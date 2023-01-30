Yazıcıoğlu davasında beraate bozma

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Kahramanmaraş’ta, 25 Mart 2009’da düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Sivas Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tanık olarak dinlenen Emra Kara “Ben kaza günü İsmail ile hiç görüşmedim” dedi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz da Kara’nın helikopterin düştüğü gün İsmail Güneş ile görüştüğü öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

11 DAKİKALIK 16 GÖRÜŞME

Başlatılan soruşturmada HTS kayıtlarına göre, Emra Kara ile İsmail Güneş arasında 25 Mat 2009’da toplam 11 dakika 34 saniyelik 16 telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Kara hakkında yalan tanıklıktan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Emra Kara ise iddiaları reddedip, İsmail Güneş ile görüşme yapmadığını ve HTS kayıtlarını kabul etmediğini belirtti. Emra Kara, 14 Eylül 2022’de beraat etti. Avukat Kemal Yavuz karara itiraz etti. 7’nci Ceza Dairesi, beraat kararını bozdu.