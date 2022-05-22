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Yaz yangını teyakkuzu

#Orman Yangını#Orman Bölge Müdürlüğü#Hava Filosu
Yaz yangını teyakkuzu

Geçen yıl yurt genelinde çok sayıda ormanlık alanı kül eden yaz yangınlarına karşı ekipler teyakkuza geçti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2'si gece görüşlü 8 helikopter, 4 uçak ile güçlenen hava filosuyla olası orman yangınlarına yönelik çalışmalarını sıklaştırdı.

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Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, tüm ormanların 30 termal kamera ve 66 kule ile izlendiğini söyledi. Geçen yıl İzmir'de 262 orman yangını çıktığını, bu yangınlarda 829 hektar alanın zarar gördüğünü kaydeden Derince, "Olası yangınların önüne geçmek için öncelikle mevcut ekiplerimizin işbaşı eğitimlerini yapıyoruz. 'Yangına nasıl müdahale edilir, güvenlik nasıl alınır?' gibi konularda eğitim veriyoruz. Teçhizatın yerinde ve çalışır durumda olup olmadığını kontrol ediyoruz" dedi.

Yaz yangını teyakkuzu

‘ATEŞ SAVAŞÇISI’ OLMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR FİDAN ÇAPALADILAR

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, yaz sezonunda orman yangınlarıyla mücadelede görev yapmak üzere 169 personel alacağını duyurdu. İŞKUR’a müracaat eden 3 bin 851 gençten kura çekimi sonrası 586’sı, kurum tarafından spor testi, sınav ve mülakata tabi tutuldu. Bölge müdürlüğü sahasındaki piste çıkan adaylar, fotosel kontrolünde zamana karşı yarıştı. 100 metrelik koşunun 50 metresini serbest, 50 metresini ise 5’er kiloluk 2 dambıl ile koşan gençler, pisti en kısa sürede tamamlama mücadelesi verdi. Koşu testini başarıyla geçenler, arazide sınav komisyonu önünde tohum ekme ve fidan dikmedeki becerilerini gösterdi. Sınavı kazanan 169 kişi, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinden açıklanacak.

 

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#Orman Yangını#Orman Bölge Müdürlüğü#Hava Filosu

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