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Selman KUTLU/MAÇKA (Trabzon), (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Yaylada kardan mahsur kalan 3 kişi ile hayvanları kurtarıldı

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Yaylada kardan mahsur kalan 3 kişi ile hayvanları kurtarıldı
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TRABZON’un Maçka ilçesinde kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi ile 40 hayvanı, jandarma ve belediyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gümüşki Yaylası’nda 3 kişinin hayvanlarıyla mahsur kaldığı ihbarı üzerine jandarma ve büyükşehir belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi ve hayvanlarına greyderle yol açarak ulaştı. 3 kişi ile yanlarındaki 20 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvanları da ekiplerinin çalışması sonucu gece saatlerinde kurtarıldı.

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