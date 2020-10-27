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Gündem
Murat HAZER/AKYAZI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Yaylada 620 gramlık mantar buldu

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Yaylada 620 gramlık mantar buldu
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SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte Acelle Yaylası’nda gezen Musa Yıldız, 620 gram ağırlığında 'malkadın mantarı' buldu.

Geyve ilçesinde kahve işleten Musa Yıldız, arkadaşlarıyla gezmek için gittiği Akyazı'nın Acelle Yaylası’nda büyük 'malkadın mantarı' buldu. Kovaya sığmayan mantarın 620 gram ağırlığında olduğu belirlendi. Musa Yıldız, "Fırsat buldukça mantar toplamak için dağlara, yaylalara çıkarım. Topladığım mantarların da satışını yaparım. Acelle Yaylası'nda ilk defa bu büyüklükte karşılaştığım dev 'malkadın mantarı'nı buldum. Bugüne kadar böylesini hiç görmedik. 620 gram gelen bu mantar, bugüne kadar bulduğum en büyük mantar oldu" dedi.

Yaylada 620 gramlık mantar buldu

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