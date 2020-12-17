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DÜZCE (İHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 17:24 | Son Güncelleme:

Yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ceza yağdı

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Yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ceza yağdı
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Düzce’de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yayalara yol vermeyen araç sürücülerine 8 bin 900 TL para cezası kesildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Valilik Kavşağı’nda sürücülere yönelik yaya önceliği uygulaması yaptı. Trafikte yaya bilincini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında birçok araç kontrolden geçirildi. Trafik denetimlerinde araçlarıyla yaya geçitlerinde yol vermeyen 15 sürücüye 8 bin 970 TL ceza uygulandı. Ceza yazılan sürücülere yaya güvenliği konusunda bilgilendirme de yapıldı.

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