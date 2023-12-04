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'Plajda yürür gibi yürümeyin' diyen İETT şoförüne yumruklu saldırı: Burnunu kırdılar

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#İstanbul#Kartal#İETT
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 13:22

Sarıyer’de seyir halinde olan İETT otobüsünün şoförü, yaya geçidinde yol vermediği şahısların saldırısına uğradı. Öfkelenen şahıslar otobüse tekme attı ve “plajda yürür gibi yürümeyin” diyen sürücüye de yumrukla saldırarak burnunu kırdı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, yaralı şoför hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı iki saldırgan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Kartal'da ise İETT otobüsünün aynasına çarptığı otomobil sürücüsü, otobüs şoförü ile tutanak tutmak istedi. İETT otobüsü şoförünün ‘yolcular var’ diyerek tutanak tutmayı reddetmesi üzerine iki sürücü arasında arbede yaşandı.

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Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Sarıyer Piyasa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Tuzla’dan Sarıyer’e akraba ziyaretine gelen 2 arkadaş, yaya geçidinde geçmek için refüjde beklemeye başladı.

Plajda yürür gibi yürümeyin diyen İETT şoförüne yumruklu saldırı: Burnunu kırdılar

Yolun karşısına geçmek için hamle yapan 2 arkadaş, o esnada seyir halinde olan İETT otobüsünün geldiğini görünce geri adım attı. İETT şoförü de frene basınca şahıslar, otobüse tekme attı. Şahıslarla arasında çıkan tartışmada şoför, “tamam kardeşim kusura bakma, sizde plajda yürür gibi yürümeyeceksiniz hatırlatayım” dedi. Şahısların cevap vermesi üzerine şoför camdan kafasını çıkartarak, “yürü git be, terbiyesizlik yapma” diyerek tepki gösterdi.

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Plajda yürür gibi yürümeyin diyen İETT şoförüne yumruklu saldırı: Burnunu kırdılar

“PLAJDA YÜRÜR GİBİ YÜRÜMEYİN”

Bu sözünün ardından şahıslardan biri İETT şoförünün yüzüne dışarıdan yumruk attı. Yüzünü darbe alan şoför ayağa kalkarak karşılık vermeye çalışırken, içerideki bir yolcu ise “yapmayın beyler” diyerek tarafları ayırmaya çalıştı. Küfürleşmelerin yaşanması üzerine saldırganlar, içeriye girerek şoförü daha fazla darp etmek istedi. Ancak şahıslar, kapıların kapalı olması üzerine içeriye giremedi. Yolcular ise büyük panik yaşadı. Saldırı sonucu burnu kırılan İETT şoförü hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer polisi 2 saldırganı gözaltına aldı. Öte yandan saldırı sırasında aracın arka camının da kırıldığı görüldü.

Plajda yürür gibi yürümeyin diyen İETT şoförüne yumruklu saldırı: Burnunu kırdılar

Emniyette ifadeleri alınarak, “kasten yaralama”, “mala zarar verme” ve “tehdit-hakaret” suçlarından adli işlem yapılan 2 saldırgan, adliyeye sevk edildi. Şahısların savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Plajda yürür gibi yürümeyin diyen İETT şoförüne yumruklu saldırı: Burnunu kırdılar

KARTAL'DA TUTANAK KAVGASI

Kartal’da ise İETT otobüsünün aynasına çarptığı otomobil sürücüsü, otobüs şoförü ile tutanak tutmak istedi. İETT otobüsü şoförünün ‘yolcular var’ diyerek tutanak tutmayı reddetmesi üzerine iki sürücü arasında arbede yaşandı. Otobüsteki yolcuların panik yaşadığı arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Plajda yürür gibi yürümeyin diyen İETT şoförüne yumruklu saldırı: Burnunu kırdılar

Olay, Kartal’da Keresteciler durağı mevkiinde Kadıköy istikametinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, seyir halinde olan 500 T hatlı İETT otobüsü, yandan gelen bir otomobilin aynasına çarptı. Meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasından dolayı otomobil sürücüsü, İETT şoförü ile tutanak tutmak istedi. Otobüs şoförü ise yolcuların olduğunu öne sürerek yoluna devam etmek isteyince iki sürücü arasında arbede yaşandı. Araya otobüsteki yolcular ve yoldan geçen diğer sürücüler girdi.

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Plajda yürür gibi yürümeyin diyen İETT şoförüne yumruklu saldırı: Burnunu kırdılar

Otobüste bulunan bir çocuğun ise arbede esnasında çığlık atarak ağladığı duyuldu. Çocuğu ağlayan anne, kavga eden taraflara "Beyefendi kızımı korkutmaya hakkınız yok" diyerek tepki gösterdi.

İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#İstanbul#Kartal#İETT

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