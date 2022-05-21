Yaya geçidinde ‘cinayete’ tahliye

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Çarpmanın etkisiyle Doğan metrelerce savrulurken, Nurullah U. da durmayarak yoluna devam etti. 1 hafta hastanede yoğun bakımda tedavi gören Doğan hayatını kaybetti. İş yerine giden Nurullah U. burada polis tarafından gözaltına alındı. Nurullah U.’nun ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Nurullah U. mahkemede kendisini, “Ehliyetim kaza günü yoktu. O gün hava yağışlı olduğu için aracı almıştım. Ertesi gün ehliyet sınavım vardı. Araç kullanmayı biliyorum ancak çok fazla araç sürmüşlüğüm yoktur” diyerek kendini savundu. Bilirkişi raporuna göre; 108 kilometre hızla kaza yaptığı belirlenen Nurullah U., 4 yıl 6 ay hapis cezası alarak tahliye edildi.

‘DURMADAN KAÇIP GİDİYOR’

Seda Doğan’ın ailesi karara tepki gösterdi. Doğan’ın erkek kardeşi Emre Doğan, “O kadar hızlı vuruyor ki aracın plakası da düşüyor. Durmadan kaçıp gidiyor. Dursaydı belki müdahale etseydi belki kurtarabilirdik. Bence kaza değil, bizim nezdimizde bu bir cinayet” dedi.