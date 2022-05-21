Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yaya geçidinde ‘cinayete’ tahliye

#İstanbul#Maltape#Kaza
Yaya geçidinde ‘cinayete’ tahliye

İstanbul Maltepe’de 18 Ocak’ta yaya geçidinden geçmek isteyen Seda Doğan’a Nurullah U.’nun (22) kullandığı otomobil çarptı.

Haberin Devamı

Çarpmanın etkisiyle Doğan metrelerce savrulurken, Nurullah U. da durmayarak yoluna devam etti. 1 hafta hastanede yoğun bakımda tedavi gören Doğan hayatını kaybetti. İş yerine giden Nurullah U. burada polis tarafından gözaltına alındı. Nurullah U.’nun ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Nurullah U. mahkemede kendisini, “Ehliyetim kaza günü yoktu. O gün hava yağışlı olduğu için aracı almıştım. Ertesi gün ehliyet sınavım vardı. Araç kullanmayı biliyorum ancak çok fazla araç sürmüşlüğüm yoktur” diyerek kendini savundu. Bilirkişi raporuna göre; 108 kilometre hızla kaza yaptığı belirlenen Nurullah U., 4 yıl 6 ay hapis cezası alarak tahliye edildi.

‘DURMADAN KAÇIP GİDİYOR’

Seda Doğan’ın ailesi karara tepki gösterdi. Doğan’ın erkek kardeşi Emre Doğan, “O kadar hızlı vuruyor ki aracın plakası da düşüyor. Durmadan kaçıp gidiyor. Dursaydı belki müdahale etseydi belki kurtarabilirdik. Bence kaza değil, bizim nezdimizde bu bir cinayet” dedi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Maltape#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya