Yaya geçidinde cinayet gibi kaza!

Kaza, saat 20.00 sıralarında Buharaevler Mahallesi 6'ıncı Cadde üzerinde meydana geldi. Ayşe Tütüncü oğlu Engin Tütüncü ve akrabası Mustafa Aksu ile alışveriş yaptıkları market çıkışında yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen bir otomobil ana-oğul ile akrabalarına çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, çarpmanın etkisiyle 3 kişi metrelerce savruldu.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR



Kazada Ayşe Tütüncü olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Tütüncü ile akrabaları Aksu ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk geldi. Yaralılar ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Tütüncünün cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. Polis, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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