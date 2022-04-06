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Yavuz Selim Kıran kimdir? Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran hakkında bilgiler

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Yavuz Selim Kıran kimdir Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran hakkında bilgiler

Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi olarak görev almasının ardından kariyeri ile araştırılan isim olmaya başladı. Daha önce Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev alan Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakan Yardımcılığı da yapmıştır. Peki, Yavuz Selim Kıran kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Yavuz Selim Kıran 1 Ocak 1985 tarihinde Ordu Ünye'de dünyaya geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine ataması yapılarak konuşmalarını hazırlayan ekibin içerisinde yer almıştır. Daha sonra ise sırasıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde Egemen Bağış'ın Müşavirliği'nin yanı sıra; Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakın çalışma ekibinde yer almış Dışişleri Bakanı Başdanışmanlığı dahil çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2018 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Ordu 6. sıra milletvekili adayı olmuştur. 7 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri bakan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

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İngilizce bilmekte olup evli ve 1 çocuk babasıdır.

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