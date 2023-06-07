Yavuz Ağıralioğlu: 6'lı masa yanlıştı ve çöktü

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Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Benim öngörebildiğim bir sonuçtu. Seçmenin beklentileri ve hassasiyetleri kırmızı çizgilerle ilgili hatırlatıcı olduğum bir dünya şey söyledim ama muvaffak olamadım. Kim cumhurbaşkanı olacak tartışmasına sıkışan bir dünya programlar yapıldı. Kaybetmeyi çalışmakta çok idmanlılar.

MUHALEFET NEDEN KAYBETTİ?

Kemal Bey neyi eksik yaptı yerine, Kemal Bey üzerine odaklaşan bir süreç yaşadık. Seçmen hassasiyetleri doğru okunamadı eşittir Kemal Kılıçdaroğlu. İktidarın yapamadığı onca şey vardır avantajdır duygusunun tek olmadığı eşittir Kemal Kılıçdaroğlu. Değişim umudu bu kadar canlıyken kazanılamaz stratejisinin bir adı vardı Kemal Kılıçdaroğlu. Ben şuna şaşırıyorum sanki ilk defa yeniliyorlarmış gibi. Yol kazası gibi davranan insanları görünce oy veren insanlara saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu 10 seferdir kazanamıyor. CHP siyaset kurmayları için bizim alıştığımız bir şey var. Seçime 3 5 ay kala kazanıyoruz umut olarak pompalayan sonra da hiçbir şey olmamış gibi bir kadro. Tencere iktidarı deviremedi. Seçmenin sandığa itimatı kaybedilecek diye korkuyorum ben. Kendi hedeflerin çok uzağına düşmesine rağmen düzeltme imkanını seçmen Tayyip Bey'e vermiştir. 20 yıl art arda bütçe yapma imkânı kimseye kısmet olmamıştır. Bu bir başarıdır. 48 oy verenler için başarıdır, bizi duymaz adamlara rağmen değişimin arkasında duranların başarısıdır. 52 kadar 48'i de değişim umudunun heder edildiği bir kadroya heba olması.

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"6'LI MASA YANLIŞTI, HAYATA DEĞMEZ TARTIŞMALARA SIKIŞTI"

Tayyip Bey kendine muhalefet etmeye karar verseydi, AK Parti'yi yüzde 5'de bırakıp yüzde 75 alabilirdi. AK Parti dağıldı diyen arkadaşların mağlubiyetlerine rağmen koltuklarında kalmasına da çıldırıyorum. Vaat ettikleri hiçbir şeyi gerçekleştiremediler. Seçim akşamı insanların yüzünde üzüntü emaresi göremedim ben sizin yerinize istifa edeyim dedim. Söylediklerinizi yapacak insan değilsiniz denmiş oldu. 6'lı masa yanlıştı. Masa genel olarak hayata değmez, entelektüel tartışmalara sıkıştı. Millet böyle gördü. Masa ilk defa gerçek gündemle toplandı. Aday kim olsun diye ve çöktü. Millet isteyene istediğini vereceğime dönüştüğünü gördü. İktidar olmak için isteyene istediğini veren popülizme kurban oldular. Yüzde 10 ettiğini bilen partiye ne verdin seçmenin kafasını karıştırdı. Seçilmeden yapılmadan seçmende makamları dağıtmaya başladılar dedi. Şımarıklık olarak algılandı. Böyle bir sonuç mukadderdi.

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SEÇİM ÖNCESİ YAPILAN ANKETLER

Yanlış buluyorum. Siyaseti üst üste koyarak toplayamıyorsunuz. İYİ Parti sahada sonucu bildiği için kabahati en az olandı. İYİ Parti ile HDP masada yer değiştirdi.

İYİ PARTİ'NİN MASADAN KALKMASI

İYİ Parti kendi koordinatlarına göre yürüdüğünde büyüme kapasitesi olan bir partidir. 4 5 sene ben sabit kalem kalmaya çalıştım. Sol seçmen bizden daha esnek. Sağ seçmen daha ketum. Kıza bile eli gitmiyor. Sağ seçmenin tutuculuğuna İYİ Parti can suyu olabilseydi, ikinci turun belirleyeni olabilirdi. Türkiye'ye sadece meteor çarpmadı. Muhalefet için hazine boşalmış, faiz yükselmiş, rekabet gücümüzü kaybetmişiz birçok avantaj varken, milletin umuduna dönüştüremiyorsunuz. İYİ Parti'nin masaya oturtulması, HDP'nin masaya oturtulması burada adaylık dayatmasını bir proje olarak görüyorum. Aday olmayın deniyor Kemal Bey'in kendisine ben adaylığımı kendim bile engelleyemem diyor. Bu takdim problemlidir. Sen bu kadar iradesizsen masayı sana nasıl vereceğiz. Demokrasi umudu bu kadar kuvvetliyken değişimin öncüsü olunabilirdi, PKK gölgesi FETÖ çığlıkları düşürmek nedir?

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"MUHALEFETİN SAVRULDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

İstifa etmeyen bu savrulma ben cumhurbaşkanlığı sisteminin kötü olduğunu söylüyorum ama partimi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyorsun. Sen partinde tek adamsın. Muhalefetin savrulduğunu düşünüyorum. 21 yıldır sandıktan çıkan diktatör, mağlup olarak çıkan demokrat dede. Ben iktidar muhalefet münakaşalarında balkon konuşmasına kinayeli sataşmalar yapabilir diye düşünüyordum. Varlıklarıyla bizim varlığımıza destek veren seçmen tabanımızdan çok destekleri olan diyerek sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum denebilirdi. Sizi hep karşımda görmek istiyorum dese ne diyeceksiniz siz.