Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Yatsı namazı saat kaçta? İşte yatsı namazı hakkında bilgiler
2021 Kadir Gecesi'nde yatsı namazı ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, yatsı saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte namaz hazırlıklarına başladı. Yatsı namazının nasıl kılındığını merak eden vatandaşlar, bir yandan da 'yatsı namazı kaç rekat?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı saat kaçta?
Yatsı namazına yönelik araştırmalar hız kazanıyor. Yatsı namazının kılınışını ve kaç rekat olduğunu öğrenmek isteyen ya da bu konudaki bilgilerini tazelemek isteyen vatandaşlar, konuya dair Diyanet'in açıkladığı bilgileri sorguluyor. İşte, yatsı namazının kılınışı hakkında bilgi...
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YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?
YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ
1 REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Yatsı namazının kılınışı nasıldır Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır
1 REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama okunur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur
1 REKAT
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
1 REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI
1 REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidili
1 REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu okunur
1 REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresi okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ
1 REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
1 REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
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