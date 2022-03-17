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Yatsı ezanı kaçta okunuyor? 17 Mart tüm iller ve Ankara İstanbul yatsı namazı saat kaçta? Diyanet bilgileri

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Yatsı ezanı kaçta okunuyor 17 Mart tüm iller ve Ankara İstanbul yatsı namazı saat kaçta Diyanet bilgileri

Yatsı ezanı saat kaçta kılınıyor sorusu İstanbul, Ankara ve diğer illerde Müslümanların merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yatsı Namazı ile ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, 17 Mart Perşembe günü sorgulamasını sürdürmeye devam ediyor. Yatsı Namazı saat kaçta sorusunu yönelten binlerce vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı saat bilgilerini sorguluyor. Peki, Yatsı Namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Yatsı Namazı kaç rekat sorusunun cevabı ve bu namazın kılınışı hakkında detaylı bilgiler

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Yatsı namazı saat kaçta kılınacak sorusu, Ankara, İstanbul ve pek çok ilde merakla araştırılıyor. İbadetlerini camide ya da evde gerçekleştirecek olan vatandaşların merakla araştırdığı Yatsı Namazı, kaç rekat olduğu ve saat kaçta kılınacağıyla sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, İzmir, Adana, Antalya, Ankara ve İstanbul'da yatsı namazı saat kaçta ve nasıl kılınır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yatsı namazı, İstanbul'da 20.38, Ankara'da 20.22, İzmir'de 20.43'de, Bursa'da 20.37'de ve Adana'da 20.08'de kılınacak. Diğer illerdeki yatsı namazı saatleri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

YATSI NAMAZI SAATLERİ

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Yatsı namazı 4+4+2 ve vitr namazı olmak üzere toplam 13 rekattır. Ancak vitr namazı yatsıdan bağımsızdır. Sabah namazına kadar kılınabilmektedir. Yatsı namazı şu şekilde kılınmaktadır;

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Yatsı Namazının Dört Rekat Sünneti

1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz

3. Rekat
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Yatsı Namazının Dört Rekat Farzı

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1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

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4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Yatsı Namazının İki Rekat Son Sünneti

1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Haberin Devamı

2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

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