Yatsı ezanı kaçta okunuyor? 17 Mart tüm iller ve Ankara İstanbul yatsı namazı saat kaçta? Diyanet bilgileri

Haberin Devamı

Yatsı namazı saat kaçta kılınacak sorusu, Ankara, İstanbul ve pek çok ilde merakla araştırılıyor. İbadetlerini camide ya da evde gerçekleştirecek olan vatandaşların merakla araştırdığı Yatsı Namazı, kaç rekat olduğu ve saat kaçta kılınacağıyla sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, İzmir, Adana, Antalya, Ankara ve İstanbul'da yatsı namazı saat kaçta ve nasıl kılınır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yatsı namazı, İstanbul'da 20.38, Ankara'da 20.22, İzmir'de 20.43'de, Bursa'da 20.37'de ve Adana'da 20.08'de kılınacak. Diğer illerdeki yatsı namazı saatleri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

YATSI NAMAZI SAATLERİ

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Yatsı namazı 4+4+2 ve vitr namazı olmak üzere toplam 13 rekattır. Ancak vitr namazı yatsıdan bağımsızdır. Sabah namazına kadar kılınabilmektedir. Yatsı namazı şu şekilde kılınmaktadır;

Haberin Devamı

Yatsı Namazının Dört Rekat Sünneti

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz

3. Rekat

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Yatsı Namazının Dört Rekat Farzı

Haberin Devamı

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Haberin Devamı

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Yatsı Namazının İki Rekat Son Sünneti

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Haberin Devamı

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız