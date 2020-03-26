MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYatağan'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü
GeriGündem Yatağan'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 15:04,Son Güncelleme:/

Yatağan'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yatağan'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü
Abone Olgoogle-news

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan uygulama noktalarında, sürücüler ile yolcuların ateşi ölçülüyor.

Muğla Valiliği'nin talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentin giriş noktalarından Aydın- Muğla yolunun Yatağan ilçesindeki uygulama noktasında polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından ilçeye giriş ve çıkış yapan sürücüler, durdurularak, ateş ölçümü yapılıyor. Ateşi yüksek çıkan sürücü ve araçlarındakiler, 112 ekiplerine bildiriliyor.

Öte yandan polis ve jandarma ekipleri, dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzerindeki kişilere yönelik de denetim yapıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle