Yaşlılar ve çocuklar Boğaz’la buluştu

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İSTANBUL’daki çeşitli huzurevi ve çocuk evlerinde kalan 150 kişi, Tekne ve Yat Endüstrisi Derneği’nin düzenlediği Kabotaj Bayramı etkinliği için teknelerle İstanbul Boğazı’na açıldı. Etkinliğe İstanbul Valiliği ve İstanbul Liman Başkanlığı da destek verdi. Atatürk’ün “Türk’ün büyük ulusal ülküsü” dediği denizciliğin herkes tarafından tanınması için düzenlenen etkinlikte, tekne Bebek’ten Boğaz’a açıldı. Yaşlılar ve çocuklar, tekne gezisiyle hem İstanbul Boğazı’nı görme fırsatı buldu hem de felekten bir gün çalarcasına gönüllerince eğlendi.

BU YAŞTA GÖREBİLDİK

Kıbrıs gazisi olan 80 yaşındaki Necdet Kuyumcu da teknenin yolcularından biriydi. Kuyumcu yaşadıklarını şöyle anlattı: “İstanbul doğumluyum, Boğaz’ı çok seviyorum. Bu yaştan sonra bunu da yaşadık, hayatım burada geçti ama bunu hiç yaşamamıştım. Boğaz gibisi yok, Boğaz bizim hayatımız. Gaziyim iki tane madalyam var. Kimsesizler yurdunda kalıyorum. Hep birlikte geldik çok mutlu olduk.”

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DENİZ SEVGİSİNİ ARTTIRMALIYIZ

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği’nin (YATED) Genel Müdürü İbrahim Evliya ise “Deniz sevgisinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Denizciliğe olan ilgiyi arttırmak için kamudan derneklere kadar herkesin tek ses olması gerekiyor” diye konuştu.