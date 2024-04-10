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Yaşlı kadının acı kaderi! 6 Şubat depreminde dili tutuldu, 20 Şubay depremi sonrası kalp krizinden öldü

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#Deprem#Adana#Leyla Vesile Gevez
Yaşlı kadının acı kaderi 6 Şubat depreminde dili tutuldu, 20 Şubay depremi sonrası kalp krizinden öldü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 10:44

Adana’da 6 Şubat depreminde evde tek başına olan ve yaşadığı korkuyu atlatamayan Leyla Vesile Gevez (68), 20 Şubat 2023’de yaşanan Hatay merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde kalp krizi geçirerek öldü. Gevez’in kardeşi Asuman Ekici (52), “6 Şubat’ta yaşadığı korkunun ardından dili tutuldu. Hastaneye götürdük ama hiçbir sorun tespit edilemedi. Evde yalnız olması korkusunu katlamış. Bekardı, çocuğu da yoktu. 20 Şubat’ta da deprem olunca kalbine yenik düştü” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı kentlerden Adana’da yakınlarını kaybedenlerin acısı sürüyor. 13 binanın yıkıldığı ve enkaz altında 418 vatandaşın hayatını kaybettiği kentte, başka acı dolu hikayeler de ortaya çıkıyor. Ramazan Bayramı’nda, geçen yıl 23 Şubat'ta kaybettiği ve deprem şehitliğine defnettiği ablası Leyla Vesile Gevez’in kabrini ziyaret eden Asuman Ekici, DHA’ya konuştu. Ablasının deprem korkusundan kalp krizi geçirip öldüğünü belirten Ekici, yaşadıklarını anlattı.

‘EVDE YALNIZ OLMASI KORKUSUNU KATLAMIŞ’

Asuman Ekici, “6 Şubat’ta yaşadığı korkunun ardından dili tutuldu. Hastaneye götürdük ama hiçbir sorun tespit edilemedi. Evde yalnız olması korkusunu katlamış. Bekardı, çocuğu da yoktu. 20 Şubat’ta da deprem olunca kalbine yenik düştü. Ablam değil annem gibiydi. Onu çok özlüyorum. Bu kadar şiddetli bir depremi yaşamak o an her şeyin bittiğini düşünmene sebep oluyor. Bir daha sevdiklerini göremeyecek gibi hissediyorsun ve bu his uzun süre geçmiyor. Sağlığını da bozuyor” diye konuştu.

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Yaşlı kadının acı kaderi 6 Şubat depreminde dili tutuldu, 20 Şubay depremi sonrası kalp krizinden öldü

‘DUVARLAR ÜZERİMİ ÖRTTÜ’

Leyla Vesile Gevez’in yeğeni Mehmet Ekici ise halasının deprem sonrası günlerce konuşamadığını belirterek, “Depremden bir gün önce bize çağırdım. ‘Mangal yapacağım bizde kal hala’ dedim. İstemedi. Sabahına deprem oldu. Tek başına korkuyla mücadele etmiş. 130 kilo ağırlığında bir kadındı. Çatı katında kalıyordu. İnememiş. Depremden sonra bana tek dediği ‘Duvarlar üzerimi örttü’ oldu. Defalarca doktora gittik. Sağlık problemi çıkmadı. İkinci depremden sonra kalp krizi geçirdi, 3 gün içinde kaybettik” dedi.

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#Deprem#Adana#Leyla Vesile Gevez

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