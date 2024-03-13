YaÅŸlÄ± kadÄ±na uyuÅŸturucu verip cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmuÅŸlardÄ±... Kan donduran Ã¶lÃ¼mde karar verildi

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Ä°stasyon Mahallesi Efe SadÄ±k Caddesi'nde 24 Ocak 2020'de meydana gelen olayda, yalnÄ±z yaÅŸayan 64 yaÅŸÄ±ndaki Hatice Ã‡etinbaÅŸ, oÄŸlu tarafÄ±ndan evinde Ã¶lÃ¼ bulundu. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan kontrollerde Ã‡etinbaÅŸ'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edildi. YapÄ±lan otopside ise yaÅŸlÄ± kadÄ±nÄ±n darp edildiÄŸi ve cinsel istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AynÄ± zamanda Ã‡etinbaÅŸ'Ä±n extacy hap kullanÄ±mÄ±na baÄŸlÄ± zehirlenerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. YÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, olay gÃ¼nÃ¼ Ã‡etinbaÅŸ'Ä±n evine Zafer K. ve Resul K. isimli ÅŸahÄ±slarÄ±n girdiÄŸi belirlendi. Polis ekipleri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda Zafer K. ve Resul K. yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, emniyette tamamlanan iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan tutuklandÄ±.

12 Ocak 2022'de gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda Resul K., "Bir suÃ§un iÅŸlenmesini kolaylaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla kasten Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§undan 25 yÄ±l, "uyuÅŸturucu madde ticareti" suÃ§undan 8 yÄ±l 4 ay hapis ile 16 bin 660 TL ceza, "nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±" suÃ§undan 18 yÄ±l 9 ay, "yaÄŸma" suÃ§undan 9 yÄ±l 2 ay, "geceleyin konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±n ihlali" suÃ§undan 1 yÄ±l 8 ay olmak Ã¼zere toplam 62 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Zafer K. ise "nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±" suÃ§undan 18 yÄ±l 9 ay, "geceleyin konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal" suÃ§undan 2 yÄ±l 1 ay hapis cezasÄ± alÄ±rken, uyuÅŸturucu ticareti suÃ§undan ise delil elde edilemediÄŸinden beraat etmiÅŸti.

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"KADININ KENDÄ° RIZASIYLA CÄ°NSEL BÄ°RLÄ°KTELÄ°K YAÅžADIM"

AvukatlarÄ±n itirazlarÄ± Ã¼zerine YargÄ±tay'Ä±n kararÄ± bozmasÄ±yla sanÄ±klarÄ±n Kocaeli 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. Salonda tutuklu sanÄ±k Resul K. ve avukatlar hazÄ±r bulunurken, diÄŸer sanÄ±k Zafer K. ise SEGBÄ°S ile duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±. SavunmasÄ± iÃ§in sÃ¶z hakkÄ± verilen Zafer K., "KadÄ±nÄ±n rÄ±zasÄ± olmadan cinsel birliktelik yaÅŸamadÄ±m. KadÄ±nÄ±n kendi rÄ±zasÄ±yla cinsel birliktelik yaÅŸadÄ±m. SuÃ§lamalarÄ± kabul etmiyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

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Resul K. de suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyerek tahliye ve beraatini talep etti.

2 SANIK TOPLAM 50 YIL 10 AY HAPÄ°S CEZASI ALDI

SanÄ±k Resul K., Hatice Ã‡etinbaÅŸ'a yÃ¶nelik "kasten yaralama sonucu Ã¶lÃ¼me neden olmak" suÃ§undan 13 yÄ±l 4 ay hapis, "hÄ±rsÄ±zlÄ±k" suÃ§undan 2 yÄ±l 6 ay, "nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±" suÃ§undan ise 17 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Zafer K'nÄ±n ise "nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±" suÃ§undan 17 yÄ±l 6 ay hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.