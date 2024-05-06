Yaşlı kadın feci şekilde can vermişti! Otobüs şoförünün 'görmedim' dediği kaza kamerada

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Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Evine dönen Fadime Günindi’ye, sokakta yürüdüğü sırada şoför O.Ö.’nün kullandığı 01 J 0305 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Günindi, birkaç metre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Günindi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı duyup olay yerine gelen Günindi’nin yakınları feryat edip, gözyaşı döktü. Gözaltına alınan şoför O.Ö., Yüzüncüyıl Polis Merkezi’ne götürüldü.

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Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Günindi’nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Öte yandan kazaya ilişkin araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına doğru yürüyen Günindi’nin, şoför O.Ö.’nün başka bir yöne baktığı sırada otobüsün altında kaldığı anlar yer aldı. O.Ö.’nün seyir halindeyken ses duyması üzerine, otobüsü durdurduğu görüldü.

Polis merkezindeki ifadesinde, “Sesi duyunca birinin, çatıdan otobüsün üzerine atladığını düşündüm. Kazaya karışan kişiyi kesinlikle görmedim. Durunca fark ettim, pişmanım” diyen O.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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