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Yaşlı kadın feci şekilde can vermişti! Otobüs şoförünün 'görmedim' dediği kaza kamerada

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#Adana#Adana Haberleri#Kaza
Yaşlı kadın feci şekilde can vermişti Otobüs şoförünün görmedim dediği kaza kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 13:54

Adana’da yolun karşısına geçerken O.Ö.’nün (45) kullandığı özel halk otobüsünün altında kalıp, sürüklenerek hayatını kaybeden Fadime Günindi (67), toprağa verildi. Kaza anına ilişkin araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı. İfadesinde, “Sesi duyunca birinin, çatıdan otobüsün üzerine atladığını düşündüm. Kazaya karışan kişiyi kesinlikle görmedim. Durunca fark ettim, pişmanım” diyen şoför O.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Evine dönen Fadime Günindi’ye, sokakta yürüdüğü sırada şoför O.Ö.’nün kullandığı 01 J 0305 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Günindi, birkaç metre sürüklendi.

Yaşlı kadın feci şekilde can vermişti Otobüs şoförünün görmedim dediği kaza kamerada

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Günindi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadın feci şekilde can vermişti Otobüs şoförünün görmedim dediği kaza kamerada

Kazayı duyup olay yerine gelen Günindi’nin yakınları feryat edip, gözyaşı döktü. Gözaltına alınan şoför O.Ö., Yüzüncüyıl Polis Merkezi’ne götürüldü.

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Yaşlı kadın feci şekilde can vermişti Otobüs şoförünün görmedim dediği kaza kamerada

Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Günindi’nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Yaşlı kadın feci şekilde can vermişti Otobüs şoförünün görmedim dediği kaza kamerada

Öte yandan kazaya ilişkin araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına doğru yürüyen Günindi’nin, şoför O.Ö.’nün başka bir yöne baktığı sırada otobüsün altında kaldığı anlar yer aldı. O.Ö.’nün seyir halindeyken ses duyması üzerine, otobüsü durdurduğu görüldü.

Yaşlı kadın feci şekilde can vermişti Otobüs şoförünün görmedim dediği kaza kamerada

Polis merkezindeki ifadesinde, “Sesi duyunca birinin, çatıdan otobüsün üzerine atladığını düşündüm. Kazaya karışan kişiyi kesinlikle görmedim. Durunca fark ettim, pişmanım” diyen O.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yaşlı kadın feci şekilde can vermişti Otobüs şoförünün görmedim dediği kaza kamerada

Yaşlı kadın feci şekilde can vermişti Otobüs şoförünün görmedim dediği kaza kamerada

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#Adana#Adana Haberleri#Kaza

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