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Yaşlı kadın, evini ve arsasını jandarmaya bağışladı

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#Burdur#Bucak#Bağış
Yaşlı kadın, evini ve arsasını jandarmaya bağışladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 10:19

Burdur'un Bucak ilçesinde yalnız yaşayan Fatma Arıcan (81) ev ve arsasını jandarmaya bağışladı.

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Bucak'ta yaşayan Fatma Arıcan, bir süre önce Bucak Jandarma Komutanlığı'na gelerek Boğazköy'de bulunan ev ve arsasını bağışlayacağını söyledi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Vakfı yetkilisi emekli Albay Atilla Önal bağışlanan ev ve arsanın devrini almak üzere Bucak'a geldi. Atilla Önal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alperen Çatlı eşliğinde Fatma Arıcan ile bir araya geldi. Fatma Arıcan'a örnek davranışından dolayı plaket veren Atilla Önal, "Fatma teyzemizin bize bağışladığı ev ve arsa için, Ankara'dan geldik" dedi.

Yaşlı kadın, evini ve arsasını jandarmaya bağışladı

Tek başına yaşayan Fatma Arıcan da "Bugüne kadar bana jandarma çok yardımcı oldu. Hatta hasta olduğumda zaman zaman market alıverişimi bile yaptı. Ben devletimi çok seviyorum. Cumhurbaşkanı, polis ve jandarmanın başına bir iş gelse ilk ben ağlarım" diye konuştu.

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Jandarma Asayiş Vakfı yetkilisi emekli albay Atilla Önal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alperen Çatlı ve Fatma Arıcan daha sonra Bucak Kaymakamı Bayram Gale'yi makamında ziyaret etti. Kaymakam Bayram Gale de örnek davranışından dolayı Fatma Arıcan'ı tebrik etti.

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#Burdur#Bucak#Bağış

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