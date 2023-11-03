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Yaşlı adamı trafikteki tartışmada öldürmüştü... İstenen ceza belli oldu

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#Ankara#Trafik Kavgası#Cinayet
Yaşlı adamı trafikteki tartışmada öldürmüştü... İstenen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 15:29

Ankara'da trafikte 'yol vermeme' kavgasında Yalçın Başol'u (76) iterek, başını asfalta çarpıp ölümüne neden olan tutuksuz sanık Mert A. (23) hakkında Cumhuriyet savcısı, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 13,5 yıla kadar hapis talep etti.

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Bir firmada kuryelik yapan Mert A., geçen yıl 15 Temmuz’da 06 DBA 910 plakalı motosikletle Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi Kordonboyu Caddesi’nde kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkadan gelen Özcan Başol'un kullandığı 34 LD 4232 plakalı otomobilden inen Yalçın Başol ile Mert A. arasında ‘Yol vermeme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Mert A.'nın kollarından tutarak tartakladığı Başol, yere düşüp başını asfalta çarptı. Yaralanan Başol, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Mert A., savcılık tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanması talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Yalçın Başol'un sopayla Mert A.'ya vurmaya çalıştığı ve bu sırada sanığın kendisini savunmak için Başol'u yere düşürdüğüne tespit edildi. Mert A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yaşlı adamı trafikteki tartışmada öldürmüştü... İstenen ceza belli oldu
Mert A. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tutuksuz sanık Mert A.’nın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya Mert A. katılmazken, taraf avukatları ise hazır bulundu. Mahkeme başkanının söz verdiği Cumhuriyet savcısı sanık Mert A. hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçunu haksız tahrik altında işlediğini belirttiği Mert A. için 13,5 yıla kadar hapis talep etti. Duruşma, 7 Aralık’a ertelendi.

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Yaşlı adamı trafikteki tartışmada öldürmüştü... İstenen ceza belli oldu

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#Ankara#Trafik Kavgası#Cinayet

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