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Yaşlı adam, kanser hastası eşini öldürüp polise teslim oldu

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#Adana#Cinayet#Kadın Cinayeti
Yaşlı adam, kanser hastası eşini öldürüp polise teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 09:10

Adana’nın Yüreğir ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 76 yaşındaki Abdullah Sarı, tartıştığı 74 yaşındaki kanser hastası eşi Naile Sarı’yı sırtından tabancayla vurarak öldürüp, adliyeye giderek buradaki polis noktasına teslim oldu. Cenazeyi teslim almaya gelen İbrahim Sarı (48), "Sabah Kozan'a işe gidiyordum. 06.45 sıralarında babam aradı. 'Anneni vurdum' deyip, telefonu kapattı. Ne yapacağımı bilemedim.

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Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Evde, Abdullah ve Naile Sarı çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah Sarı, eşini tabancayla sırtından vurdu. Kanser hastası olan Naile Sarı yere yığılırken, eşi ise evden ayrıldı. Tabanca sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Naile Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Naile Sarı’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Yaşlı adam, kanser hastası eşini öldürüp polise teslim oldu

Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesi’ne giderek buradaki kontrol noktasında, polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Sarı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Yaşlı adam, kanser hastası eşini öldürüp polise teslim oldu

'BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ'

Adana'da eşi Abdullah Sarı tarafından öldürülen Naile Sarı'nın, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeyi teslim almaya gelen İbrahim Sarı (48), "Sabah Kozan'a işe gidiyordum. 06.45 sıralarında babam aradı. 'Anneni vurdum' deyip, telefonu kapattı. Ne yapacağımı bilemedim.

Yaşlı adam, kanser hastası eşini öldürüp polise teslim oldu

Polisi ve sağlık ekiplerini aradım. Olay yerine geldiğimde öğrendim ki; komşular saat 05.00 sıralarında tabanca sesini duymuş. Bu demek oluyor ki; annemi vurduktan sonra 1,5 saati aşkın bir süre başında ölmesini beklemiş. Bunun başka açıklaması yok. Sonra da kapıyı kilitleyip, çıkmış.

Yaşlı adam, kanser hastası eşini öldürüp polise teslim oldu

Babamın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Cenaze, işlemlerinin ardından Sarıçam ilçesinde defnedilecek. Abdullah Sarı'nın ise emniyetteki sorgusu sürüyor. 

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Yaşlı adam, kanser hastası eşini öldürüp polise teslim oldu

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#Adana#Cinayet#Kadın Cinayeti

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