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Burada düzenlenen cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, eski Başbakan Tansu Çiller, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Faruk Süren, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şair Sunay Akın, spor ve medya camiasından birçok isim katıldı. Öğle namazının ardından Hıncal Uluç için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Uluç, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Taziyeleri kabul eden Hıncal Uluç’un abisi Öcal Uluç, “O benim sadece kardeşim değil aynı zamanda meslektaşımdı. Sırdaşımdı, dostumdu. Herkes bilir ki hayatta en sevdiğim insan Hıncal’dı. O ölüme koşan değil yaşayan ve yaşatan bir insandı. Bütün hayatı da böyle geçti” dedi.