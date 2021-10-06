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Yaşar Kemal kimdir, kaç yılında ne zaman doğdu? İşte en güzel Yaşar Kemal sözleri

#Yaşar Kemal#Yaşar Kemal Sözleri#Yaşar Kemal Kimdir
Yaşar Kemal kimdir, kaç yılında ne zaman doğdu İşte en güzel Yaşar Kemal sözleri

Türk Edebiyatının önemli yazarlarından olan Yaşar Kemal sözleri ve eserleriyle tarihten bugüne iz bırakan isimlerdendir. 6 Ekim’de doğan Yaşar Kemal’in doğduğu tarih bugün şiirleri ve sözleriyle anılıyor. Peki, Yaşar Kemal kimdir, kaç yılında hangi tarihte doğdu? İşte en güzel Yaşar Kemal sözleri…

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Yaşar Kemal yaşadığı yıllar boyunca hayatını Türk Edebiyatına adamış şair ve yazarlarımızdandır. Pek çok romanı hala günümüzde de aynı etkiyle okunmaktadır. İnce Memed gibi önemli bir roman serisiyle birlikte adını tarihe yazdıran Yaşar Kemal’in 6 Ekim doğum gününde hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte Yaşar Kemal hakkında merak edilenler, önemli eserleri ve en sevilen sözleri…

YAŞAR KEMAL KİMDİR?

Yaşar Kemal 6 Ekim 1923 yılında doğmuştur. Hayatı boyunca öykü, roman, çeviri, deneme, derleme, şiir ve röportaj alanlarında eser vermiştir. On altı yaşındayken 1939'da ilk şiiri "Seyhan"ı Görüşler adlı Adana halkevleri dergisinde yayımladı. Ortaokuldan ayrıldıktan sonra folklor derlemelerine başladı ve 1940-1941 yılları arasında Çukurova'dan ile Toroslardan derlediği ağıtları içeren ilk kitabı olan Ağıtlar, 1943 yılında Adana Halkevi tarafından basıldı. Kayseri'de askerliğini yaparken ilk hikâyesi olan "Pis Hikâye"yi (1946) yirmi üç yaşındayken yazdı.

1948’de "Bebek" hikâyesini ardından "Dükkancı"yı yazdı. 1940'larda Adana'da çıkan Çığ dergisi çevresinde Pertev Naili Boratav, Nurullah Ataç, Güzin Dino gibi isimlerle tanıştı. Özellikle, ressam Abidin Dino'nun ağabeyi Arif Dino'yla kurduğu yakınlık onun düşün ve yazın dünyasının gelişimini önemli bir ölçüde etkilemiştir. Kemal Sadık Göğceli adı ile çeşitli yayımlarda yazarken Yaşar Kemal adını Cumhuriyet gazetesine girince kullanmaya başladı ve 1951-1963 yılları arasında gazetede fıkra ve röportaj yazarı olarak çalıştı. Bu dönemde Anadolu insanının iktisadi ve toplumsal sorunlarını dile getirdiği dizi röportajları ile tanınmaya başladı: Yanan Ormanlarda Elli Gün (1955), Çukurova Yana Yana (1955), Dünyanın En Büyük Çiftliğinde Yedi Gün (1955), Peri Bacaları (1957).

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1952 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı olan Sarı Sıcak'ta da yer alan "Bebek" öyküsü burada tefrika edildi. 1947'de İnce Memed'i yazdı fakat yarım bıraktı ve 1953-54’te bitirdi. Roman, ağalara karşı Çukurova'nın yoksul halkına arka çıkan İnce Memed'in halkı için savaşmasını konu almaktadır.

İnce Memed I, Ağrıdağı Efsanesi, İnce Memed II, Kuşlar da Gitti, İnce Memed III eserleri yazarın en çok satan ilk beş kitabıdır. D&R'ın yüz kırk altı mağazası ve internet satışları baz alınarak belirlenen verilere göre yazarın ölümünden sonra hafta kitap satışları %417 arttı. İnce Memed, Hürriyet Pazar tarafından oluşturulan yüz kişilik jüri tarafından belirlenen "Türk Edebiyatının Gelmiş Geçmiş En İyi 100 Romanı" listesinde bir numara seçildi.

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EN GÜZEL YAŞAR KEMAL SÖZLERİ

Dağın öte yüzü güneşe bakıyormuş çocuklar. De hadi davranın, Güneşle sohbetimiz var. Geç kalmayalım.

Şu dünyada her bir yaratığın tutunacak bir dalı var, insanın yok.

Gülümse bitsin karanlık, Gülümse karamsarları şaşırt, Gülümse güller açsın yüzünde, Gülümsemenle yayılsın ışık, Dünyayı ısıtmasan da güneş gibi.

Demir olsam çürürdüm, toprak oldum da dayandım.

İyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler.

Bizi düşünmeye alıştırmamışlar. Üstelik de düşünmeyelim diye ellerinden geleni yapmışlar. Düşünmeye çalışanları da hep öldürmüşler.

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Dağlar insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır.

Dünya on binlerce çiçekli bir kültür bahçesidir; her çiçeğin ayrı bir rengi ve kokusu vardır. Bir çiçeğin koparılması bir rengin, bir kokunun yok olmasıdır. Tek dile, tek renge kalmış bir dünya hapı yutmuştur.

El eli yıkar, elde döner yüzü yıkar.

Bir toplum, hoşgörüsü kadar güçlü, sağlam, haklıdır. Zulmü kadar zalim, zayıftır. Irkçılık ise en korkunç hastalıktır.

O insana güvenmeyen, bu insana güvenmeyen, her insanda bir kötülük gören, insanı insan saymayan insan değildir yavrum.

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İnsan soyu canavar olmuş da bizim haberimiz yok...

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