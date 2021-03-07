Yasaksız ilk cumartesinin kıymetini bilemedik

Koronavirüs nedeniyle üç aydır tüm yurtta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu haftadan itibaren şehirlerin koronavirüs yoğunluğuna göre belirlendi. Çok yüksek riskli iller dışında dün tüm şehirlerde sokak kısıtlaması uygulanmadı. Yeni kontrollü normalleşme kararları açıklanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayılarında artış görüldüğünde kısıtlamalara geri dönüleceğine dikkat çekmişti.

ZOR GÜNLERE DÖNMEYELİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sabah attığı tweet’le bir kez daha halkı uyardı. “Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. Zor günlere dönüş yolunu kapatalım; dışarı çıkıyorsak, maske takalım” dedi. Akşam üzeri de “Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok. Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?” sözlerini paylaştı. Ancak dün yurt genelindeki manzara, bu uyarılara pek kulak asılmadığını gösterdi.

Caddeler, sokaklar, sahiller vatandaşların akınına uğradı. Kahvaltı mekanları dolup taştı. Özellikle turuncu renk (yüksek riskli) kategorideki İstanbul’da 3 aydır ilk defa cumartesi günü sokağa çıkanlar sahillere akın etti. Sahillerde aşırı kalabalık gözlenirken, Taksim, İstiklal Caddesi ve Sirkeci, İstanbul’un yoğun adreslerindendi.

‘1 KURUŞ BİLE ÖDEME YAPILMAMIŞTIR’

Bakan Koca, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısındaki iddialarına da yazılı açıklamayla cevap verdi: ”Belgesi ile açıklamamıza rağmen halen bedava aşı alındığı ifade edilmektedir. Bir firmaya çıkar sağlanarak devletin zarara uğratıldığı iddiası yanlıştır. Devlet Malzeme Ofisi de bedava alabileceği aşıyı bir aracıdan parayla almamış, teslim alınmamış aşılar için 1 kuruş dahi ödeme yapmamıştır. Çin’le aramızda kesinlikle bedava aşı anlaşması olmamış, Devletimiz Sinovac ile anlaşılan bedellerin dışında hiçbir ödeme yapmamıştır.”

7 BİN KİŞİ SINIRI UNUTULDU

Geçen aylarda 21 bin metrekarelik İstiklal Caddesi’ne her 3 metrekareye bir kişi düşecek şekilde girişlere izin verilmesi kararlaştırılmıştı. Buna göre caddeye 7 bin kişi sınırı konmuştu. Ancak dün caddedeki insan yoğunluğu kafaları karıştırdı. Ara sokaklarda ve İstiklal Caddesi girişinde herhangi bir denetimin olmaması dikkat çekti.

TRAFİK KİLİTLENDİ

İstanbul’da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre dün saat 15.00 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 78’e ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün girişinde de trafik sıkıştı.

Altunizade