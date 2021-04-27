Yasaklarda borsa açık mı? Tam kapanmada borsa çalışıyor mu?

Tam kapanmada Borsa İstanbul açık olacak. Borsa İstanbul'un kapalı tutulacağı tarihler sadece resmi tatiller olduğu için bu süreçte borsa işlemlerine devam edecek. İşte, borsanın kapalı olacağı tarihler;

Tarih Resmi Tatil Durum 1 Ocak 2021, Cuma Yeni Yıl Tatili Kapalı 23 Nisan 2021, Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı 1 Mayıs 2021, Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü Kapalı 12 Mayıs 2021, Çarşamba Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 13-14-15 Mayıs 2021, Perşembe-Cuma-Cumartesi Ramazan Bayramı Kapalı 19 Mayıs 2021, Çarşamba Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı 15 Temmuz 2021, Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı 19 Temmuz 2021, Pazartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 20-21-22-23 Temmuz 2021, Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma Kurban Bayramı Kapalı 30 Ağustos 2021, Pazartesi Zafer Bayramı Kapalı 28 Ekim 2021, Perşembe Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 29 Ekim 2021, Cuma Cumhuriyet Bayramı Kapalı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara