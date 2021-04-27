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Yasaklarda borsa açık mı? Tam kapanmada borsa çalışıyor mu?
Yasaklarda borsa açık mı ve çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'un çalışma saatleri konusunda araştırmalar yapan pek çok kişi, tam kapanmada borsa çalışıyor mu sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, yasaklarda borsa açık mı ve çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Tam kapanmada Borsa İstanbul açık olacak. Borsa İstanbul'un kapalı tutulacağı tarihler sadece resmi tatiller olduğu için bu süreçte borsa işlemlerine devam edecek. İşte, borsanın kapalı olacağı tarihler;
|Tarih
|Resmi Tatil
|Durum
|1 Ocak 2021, Cuma
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|23 Nisan 2021, Cuma
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2021, Cumartesi
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|12 Mayıs 2021, Çarşamba
|Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|13-14-15 Mayıs 2021, Perşembe-Cuma-Cumartesi
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|19 Mayıs 2021, Çarşamba
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2021, Perşembe
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|19 Temmuz 2021, Pazartesi
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|20-21-22-23 Temmuz 2021, Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|30 Ağustos 2021, Pazartesi
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2021, Perşembe
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|29 Ekim 2021, Cuma
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı
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