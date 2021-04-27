MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYasaklarda borsa açık mı? Tam kapanmada borsa çalışıyor mu?
GeriGündem Yasaklarda borsa açık mı? Tam kapanmada borsa çalışıyor mu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 27.04.2021 - 11:28 | Son Güncelleme:

Yasaklarda borsa açık mı? Tam kapanmada borsa çalışıyor mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasaklarda borsa açık mı? Tam kapanmada borsa çalışıyor mu?

Yasaklarda borsa açık mı ve çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'un çalışma saatleri konusunda araştırmalar yapan pek çok kişi, tam kapanmada borsa çalışıyor mu sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, yasaklarda borsa açık mı ve çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Tam kapanmada Borsa İstanbul açık olacak. Borsa İstanbul'un kapalı tutulacağı tarihler sadece resmi tatiller olduğu için bu süreçte borsa işlemlerine devam edecek. İşte, borsanın kapalı olacağı tarihler;

TarihResmi TatilDurum
1 Ocak 2021, CumaYeni Yıl TatiliKapalı
23 Nisan 2021, CumaUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2021, CumartesiEmek ve Dayanışma GünüKapalı
12 Mayıs 2021, ÇarşambaRamazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
13-14-15 Mayıs 2021, Perşembe-Cuma-CumartesiRamazan BayramıKapalı
19 Mayıs 2021, ÇarşambaAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
15 Temmuz 2021, PerşembeDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
19 Temmuz 2021, PazartesiKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
20-21-22-23 Temmuz 2021, Salı-Çarşamba-Perşembe-CumaKurban BayramıKapalı
30 Ağustos 2021, PazartesiZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2021, PerşembeCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2021, CumaCumhuriyet BayramıKapalı

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi