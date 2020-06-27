Yasak kalktı sahiller doldu

YKS nedeniyle 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyen birçok İstanbullunun tercihi deniz kenarları oldu.

Sabah saatlerinden itibaren bomboş kalan Arnavutköy sahili de kısıtlamanın sona ermesinin ardından Boğaz havası almak isteyenlerle doldu. Günün geri kalanını Arnavutköy sahilinde değerlendirmeyi tercih eden vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken, bir kısmı ise banklarda oturarak denizi izledi.