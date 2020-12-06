Yasağın ilk gününde kan bağışı yaptılar

İstanbul Sultangazi’deki kan merkezine bağış yapan Oğuzhan Parlak, “Şu ana kadar yedi kez kan bağışında bulundum. Bugün buraya gelirken polis beni durdurarak nereye gittiğimi sordu. Ben de bağışçı olduğuma dair gelen mesajı gösterdim. Gelip bağış yapmama izin verdiler’’ dedi. Yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalanıp iyileşen Ramazan Erkun ise kan bağışı merkezine gelerek plazma bağışında bulundu. Erkun bağışçı olma nedenini, “Koronavirüse yakalandığımda ilk bir hafta zorlu geçti. İyileştikten sonra karantinaya girdim. Karantina bittikten sonra Kızılay’dan arayarak bağışçı olmamı istediler. Ben de yapacağım plazma bağışının insanlara faydalı olacağını düşündüğüm için bağışçı oldum’’ sözleriyle anlattı.