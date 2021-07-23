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Mesut MADAN / DHA
Haber Giriş: 23.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yasağa inat

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Yasağa inat

Salda’nın çilesi bitmek bilmiyor... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu doğa harikasını korumak için geçen yıl bir dizi yasak getirdi. Ancak bayram tatilini fırsat bilip göle akın edenlerin sorumsuzluğu, yine ‘pes’ dedirtti.

Burdur’daki Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Yüzlerce kişi Salda Gölü’nü görmeye geldi. Göle girişin serbest olduğu halk plajında yoğun kalabalık oluştu. Plaja gelenler göle girip yüzdü. Bazıları göl kıyısında fotoğraf çektirdi. Geçen yıl 15 Ekim’de girişin yasaklandığı Beyaz Adalar kısmına gelen ziyaretçiler ise otomobillerini sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşturulan otoparka bırakarak elektrikli trenler ve golf arabaları ile sahili gezdi. Salda Gölü’nün halk plajı sahilinde istenmeyen görüntüler de ortaya çıktı. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker Twitter’dan “Çamur banyosu ve nargile. Yasak koymak yetmez, denetlemesinin de yapılması gerekir” paylaşımını yaptı. Burdur Valisi Ali Arslantaş da Göker’e, “Denetlemeler aralıksız sürüyor Sayın Vekilim, görüntülerdeki yasaklamalara aykırı davranışlar için 4 kişiye idari yaptırım uygulandı bile. Koruma kullanma dengesi içerisinde Salda’mızı gelecek kuşaklara bırakmak için hep birlikte çalışacağız” yanıtını verdi.

Yasağa inat

NARGİLE KEYFİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin yasaklandığı Salda Gölü halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle geldi. Nargile içen 4 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Yasağa inat

Bir ziyaretçi ise yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp çamur banyosu yaptı.

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