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Yasadışı bahise ‘sibergöz’altı

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#Yasadışı Bahis#Sibergöz#Operasyon
Yasadışı bahise ‘sibergöz’altı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 07:00

Yasadışı bahis ve suçtan kaynaklı mal varlığını aklama suçlarına yönelik 3 ilde düzenlenen “Sibergöz” operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, “Enselerindeyiz” dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ‘Sibergöz’ adı verilen operasyonla, yasadışı bahis ve suçtan kaynaklı mal varlığını aklama suçlarına yönelik 43 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti: “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen 43 şüpheli yakalandı. Operasyonda suçtan elde edilen 71 bin 415 TL, muhtelif miktarda döviz ve altın, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el koyuldu.

KRİPTO PARAYLA AKLAMA YÖNTEMİ

Şüphelilerin, yasadışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3 bin ila 10 bin TL karşılığında temin ettiği, suçtan elde edilen paraları kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yaparak akladığı belirlendi. Enselerindeyiz. Yasadışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.” 

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#Yasadışı Bahis#Sibergöz#Operasyon

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