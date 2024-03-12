Yasadışı bahise geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: 139 şüpheli yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik MASAK ile koordineli ve eş zamanlı düzenlenen “SİBERGÖZ-24” operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız

Ayrıntılar geliyor...