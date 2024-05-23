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Yasadışı bahis ve ‘oltacılar’a gözaltı... ‘Sibergöz’e takıldılar

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#Ali Yerlikaya#Emniyet Genel Müdürlüğü#Sibergöz
Yasadışı bahis ve ‘oltacılar’a gözaltı... ‘Sibergöz’e takıldılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 07:00

Yasadışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik 34 ilde yapılan “Sibergöz-40” operasyonlarında 181 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından operasyonların bazılarıyla ilgili özetle şu bilgileri verdi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 34 ilde ‘Sibergöz-40’ operasyonları yapıldı. Bankalara ait oluşturdukları oltalama (phishing) siteleri üzerinden müşteki şirketin hesap bilgilerini ele geçirdikleri, banka hesaplarındaki paraları başka hesaplara havale ettikleri, yaklaşık 14 milyon Türk Lirası haksız kazanç sağlayarak nitelikli hırsızlık suçunu işledikleri belirlenen 17 şüpheli ve yasadışı bahis oynatan, hesaplarında 300 milyon dolar para hareketi bulunduğu değerlendirilen 69 şüpheli yakalandı. Gaziantep’te yürütülen 2 soruşturmada da çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçunu işledikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.” 

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#Ali Yerlikaya#Emniyet Genel Müdürlüğü#Sibergöz

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