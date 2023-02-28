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Yasadışı bahis operasyonunda 35 gözaltı

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#İstanbul#Yasadışı Bahis#Kaçak Bahis
Yasadışı bahis operasyonunda 35 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 20:29

İstanbul merkezli 2 ilde yasa dışı bahisten haksız kazanç elde eden 35 şüpheli gözaltına alındı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahis ve kumar oynayanlara yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelileri yakalamak için fiziki ve teknik çalışma başlatıldı. Ekipler şüphelilerin çeşitli bankalardan hesap açarak banka hesap kartı kiralayıp yasadışı bahis üzerinden kazanılan yaklaşık 150 milyon TL paranın dijital para ve banka kurumları üzerinden haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. 8 aylık teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda 38 şüpheli tespit edildi. İstanbul merkezli 39 adres ve İzmir’de ise bir adres olmak üzere toplamda 40 farklı adrese yapılan operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Yapılan operasyonda, 30 bin 100 dolar ve 5 bin 30 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca 66 adet cep telefonu, 247 adet sim kartı, 19 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet tablet, 23 adet flash bellek, 2 adet sabit disk, 4 adet hafıza kartı ve yaklaşık 3 bin adet banka kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 3 Mart Cuma günü Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edileceği öğrenildi.

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#İstanbul#Yasadışı Bahis#Kaçak Bahis

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