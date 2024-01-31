Yasadışı bahis operasyonu... 156 şüpheli 1.2 milyarlık kripto işlemi

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Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

“Yasadışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Samsun, Adana ve Uşak merkezli Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyonlar yapıldı. Samsun’da, grandpashabet, betcontrust, bethigo, bahsegel, jojobet, joybet, tipobet, casibom, bets10, perabet, superbetin, betsat, imajbet, hepsibirbahis, parobet, milanobet, betgaranti, barsbahis ve marsbahis adlı 19 farklı yasadışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferleri tespit edildi. 15 paravan şirket tespit edilerek süreç içerisinde MASAK ile koordineli olarak, şahısların hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüpheli şahıs ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasadışı bahisten kaynaklı işlem hareketlerinin yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin lira olduğu belirlendi.”