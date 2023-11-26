Yasadışı bahis çetelerine ‘Sibergöz’ operasyonu! 52 kişi gözaltında

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkâri'de eşzamanlı operasyon düzenlendi. ‘Sibergöz-7’ operasyonunda “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından 52 şüpheli gözaltına alındı.

‘GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ’

Şüphelilerin İzmir’de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasadışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları tespit edildi. Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları belirlendi. Operasyonda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Yasadışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da “Alın teriyle ıslanmış Türk sporunu çirkin emellerine alet etmek isteyen yasadışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız. Tüm polis teşkilatımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.