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Yaşadığı zulmü anlattı

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#Sancaktepe#Yüksel Demirci#Mihri Demirci
Yaşadığı zulmü anlattı
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 07:00

Bıçaklandığımda ‘Ölüyorum ambulansı ara’ dedim, ‘Ölümünü daha erkene aldırtma, zevk alıyorum’ dedi.

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İstanbul Sancaktepe’de 9 Haziran 2021’de, Yüksel Demirci (37) 13 yıllık eşi Mihri Demirci’yi (34) 3 çocuğunun gözü önünde 5 kez karnından bıçaklayıp 45 dakika başında ölmesi için beklemişti. Mihri Demirci günlerce yoğun bakımda yaşam savaşı vermişti. Yüksel Demirci ise tutuklanmıştı.

16 YIL CEZA ALDI

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada Mihri Demirci, “13 yıllık evliliğim boyunca sürekli şiddet ve kavga vardı. O gün küçük çocuğumun doğum günüydü. Ben mutfakta hazırlık yaparken beni bıçakladı ve başımda oturdu. ‘Ölüyorum ambulansı ara’ dediğimde, ‘Ölümünü daha erkene aldırtma, gırtlağını keserim, zevk alıyorum’ dedi” ifadelerini kullandı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Yüksel Demirci’yi, ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

 

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#Sancaktepe#Yüksel Demirci#Mihri Demirci

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