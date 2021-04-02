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Gündem
DHA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Yasa dışı yollarla ülkeye girmek isteyen DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Yasa dışı yollarla ülkeye girmek isteyen DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan biri DEAŞ'lı 2 kişinin Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Hudut kartallarımız, Suriye’den ülkemize yönelik bir terörist geçişi daha başarılı şekilde önledi. Yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan ve Şanlıurfa’daki hudut personelimizin dikkati sayesinde yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ’lı terörist olduğu belirlendi" denildi.

Yasa dışı yollarla ülkeye girmek isteyen DEAŞlı terörist etkisiz hale getirildi

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