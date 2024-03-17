Yasa dışı bahise geçit yok! Übeyit Bartin yakalandı... Turgut Altınok'u da sosyal medyadan hedef almış

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahis ve yasa dışı kumar oynatanlara, sosyal medya trollerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, EGM İstihbarat Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yasa dışı bahis suçundan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan ve anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan,

Übeyit Bartin’in kendisi ve yakınları ile birlikte 54 adet sahte Twitter(X) hesabından vatandaşın ilgisini çekecek paylaşımlar yaparak takipçi kazandığı ve yasal olmayan sitelerin reklamlarını paylaşarak para kazandıkları, Bu yolla vatandaşları yasadışı bahise ve kumara alıştırdıkları tespit edildi.

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54 Twitter(X) hesabı hakkında yapılan çalışmada; 2 hesabın kullanıcısı tespit edilerek, 20 hesapta 10 farklı yasa dışı bahis sitesinin reklamının yapıldığı, reklamı yapılan 10 yasa dışı bahis sitesinin farklı uzantılarla açılan siteleri de dahil olmak üzere toplamda 268 yasa dışı bahis sitesinin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca kapattırıldığı anlaşılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

ALTINOK: KARAKTER SUİKASTI DENEDİKLERİ GÖRÜLMEKTEDİR

Öte yandan Übeyit Bartin'in, sosyal medyadan hedef aldığı isimlerden olan AK Parti Ankara Belediye Başkanı Turgut Altınok, 'CHP tarafından finanse edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.' paylaşımında bulundu. Altınok'un yaptığı açıklama şöyle:

Yasa dışı bahis suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında yakalama kararı çıkardığı ve bugün gözaltına alınan Übeyit Bartın’a ait trol ağının deşifre olduğunu ve söz konusu şahsın CHP tarafından finanse edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

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Kirli ağa ait hesaplar incelendiğinde şahsımı 7/24; yalan, iftira, dezenformasyon ile hedef aldıkları, psikolojik harekat yürüterek karakter suikastı denedikleri görülmektedir.



Söz konusu haberde yer alan ve açık kaynak dijital bilgiler ışığında hakkımızda karalama kampanyası başlatanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Deşifre olan trol ağı çetesinin 1 numarası olan şahsın aynı zamanda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığının tespit edilmesi ayrıca manidardır. Öyle ki rakiplerimizin terör örgütü propagandasını yapan ve yasa dışı bahis suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan bir çete liderinden medet ummaları, finans dahil her türlü imkanlarını seferber etmeleri ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir.

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Düştükleri çukurdan zirveye taş atmaya çalışan zavallılardan, senaristlerinden, yalan siyasetinden medet umanlardan ve terör örgütleriyle açık ittifak yapanlardan yargı önünde hesap soracağız.