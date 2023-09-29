Yasa dışı bahise geçit yok! Bakan Yerlikaya: Elebaşı dahil 45 gözaltı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce “Yasa dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında “SİBERGÖZ OPERASYONU” düzenlendi.

Başka şahıslar adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını Abdulsamet Aksu adlı şahsın yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi.

İstanbul merkezli 10 ilde toplam 45 şüpheli yakalandı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi.

Şüpheli şahıslara ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konulmuştur.

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Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Siber suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA İSTANBUL MERKEZLİ 1️⃣0️⃣ İLDE YASA DIŞI Bahis SUÇUNA YÖNELİK “SİBERGÖZ OPERASYONU” GERÇEKLEŞTİRİLDİ❗️



OPERASYONDA ÖRGÜT ELEBAŞI DAHİL 4️⃣5️⃣ ŞAHIS YAKALANDI, 2️⃣2️⃣ PARAVAN ŞİRKET TESPİT EDİLDİ❗️#İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube… pic.twitter.com/KRl9BwKjTK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 29, 2023



