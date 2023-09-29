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Yasa dışı bahise geçit yok! Bakan Yerlikaya: Elebaşı dahil 45 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Bahis#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 15:36

Siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik 'Sibergöz operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt elebaşı dahil 45 şahıs yakalandı, 22 paravan şirket tespit edildi.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce “Yasa dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında “SİBERGÖZ OPERASYONU” düzenlendi.

Başka şahıslar adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını Abdulsamet Aksu adlı şahsın yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi.

Yasa dışı bahise geçit yok Bakan Yerlikaya: Elebaşı dahil 45 gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde toplam 45 şüpheli yakalandı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi.

Şüpheli şahıslara ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konulmuştur.

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Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Siber suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

Yasa dışı bahise geçit yok Bakan Yerlikaya: Elebaşı dahil 45 gözaltı


Yasa dışı bahise geçit yok Bakan Yerlikaya: Elebaşı dahil 45 gözaltı

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#Bakan Yerlikaya#Bahis#Gözaltı

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