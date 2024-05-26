Yasa dışı bahise geçit yok! Bakan Yerlikaya: 65 şüpheli yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara Vatan olduğu gibi Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Konya, Adana, Mersin, Ağrı, Kastamonu, Malatya, Antalya, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman’da “SİBERGÖZ-41” operasyonları düzenlendi.

KONYA:

Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Organize suç örgütü kurarak “Nitelikli Dolandırıcılık” suçunu işleyen şüphelilere yönelik Konya merkezli Adana, Mersin, Ağrı ve Kastamonu’da düzenlenen operasyonlarda;

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Sosyal medya platformu üzerinden irtibat kurdukları vatandaşları kendi oluşturdukları internet sitelerine yönlendirdikleri, İnternet siteleri üzerinden paylaşım ve beğeni gibi görevler vererek, bu görevler karşılığında "Yüksek Kazanç Vaadiyle" vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladıkları ve Bu kazançları da kripto borsalarında aklamaya çalıştıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

MERSİN:

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Organize Suç Örgütü kurarak “Çevrim İçi Yasa Dışı Bahis” suçunu işleyen şüphelilere yönelik Mersin merkezli Malatya ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda;

Yurt dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağlayarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 31 şüpheli yakalandı.

MALATYA VE DİYARBAKIR:

Malatya ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Malatya ve Diyarbakır merkezli Adana, Mersin, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman’da düzenlenen operasyonlarda;

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Sosyal medya platformu üzerinden “Sahte Klima ve Tarım Aleti Satışı” ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandıran ve haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 20 şüpheli yakalandı.

Ayrıca operasyonlarda suçtan elde edildiği tespit edilen 5 adet lüks araç ile çok miktarda ziynet eşyasına el konuldu.

Operasyonlar sonucu:

2 adet ruhsatsız tabanca,

1 adet ruhsatsız av tüfeği,

Çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek,

4 bin 460 adet banka/kredi kartı ile

Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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