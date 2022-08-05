Yaş kararları açıklandı: Hava ve Deniz'de iki yeni komutan

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Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapıldı. Komuta kademesinin şekillendiği YAŞ kararlarını Erdoğan’ın onayının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kamuoyuna duyurdu. Kalın, 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 16 general ve amiralin bir üst rütbeye, 47 albayın, general ve amiralliğe yükseltildiği YAŞ’la ilgili özetle şunları söyledi:

40 GENERAL VE AMİRALİN GÖREV SÜRESİ UZADI

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında icra edilen YAŞ olağan toplantısında TSK’da görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumu görüşülerek karara bağlanmıştır. 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay, general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatılmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

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GENERAL VE AMİRAL SAYISI 273 OLDU

Halen 264 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2022 tarihi itibariyle 273 olacaktır. 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneraller Yılmaz Yıldırım ve Bahtiyar Ersay korgeneralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneral İsmail Günaydın korgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan tuğgeneraller Osman Aytaç, Mustafa Koyan, Tamer Atay, Alparslan Kılınç, Fethi Oltulu ve Sinan Eren tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan tuğamiraller Rafet Oktar, Erhan aydın ve Nihat Baran tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan tuğgeneraller Ergin Dinç, Kadircan Kottaş ve Ali Özmen tümgenaralliğe terfi ettirildi. Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diliyoruz. Büyük bir özveri ve onurla görev süresini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

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F-16 KAZASINDAN KURTULMUŞTU

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Orgeneral Atilla Gülan, 2003 yılında bindiği F-16’nın irtifa kaybetmesi sonucu fırlatma koltuğunu kullanarak, paraşütle uçaktan atlamış ve kazayı hafif çiziklerle atlatmıştı.

‘KUMPAS’TA YARGILANMIŞTI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ‘askeri casusluk ve şantaj davalarında’ yargılanmıştı. 2016 yılında beraat eden Tatlıoğlu’nun davasına bakan hâkimler ve savcılar FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilmiş ve kumpas kurmaktan hapis cezası almıştı.

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BALYOZ MAĞDURU VE KALETEPE KAHRAMANI

Tümgeneral rütbesinden korgeneralliğe yükseltilen Bahtiyar Ersay albay olduğu dönemde Balyoz kumpasına uğramış ve 31 ay cezaevinde kalmıştı. Uzun yıllar boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da terörle mücadele eden Bahtiyar Ersay, PKK’nın yuvalandığı ve 11 şehit verilen Irak sınır hattındaki stratejik öneme sahip Kaletepe Üs Bölgesi’ni teröristlerden temizlemişti.

KİMLER KATILDI

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kritik YAŞ toplantısında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu. Beştepe’de yaklaşık bir saat süren toplantıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan fotoğraf paylaşıldı. YAŞ kararlarını Erdoğan’ın onayının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kamuoyuna duyurdu.(ANKARA)