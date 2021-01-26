Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte 2. dönemin başlayacağı tarih

18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline devam ederken, bir yandan da 2. eğitim döneminin başlayacağı tarihi sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Daha önce 12-16 Nisan'da yapılması planlanan ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat'ta uygulanacak.

Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi başlayacak.

SINAV MÜFREDATLARI AYNI OLACAK

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınav ve 26-27 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların içeriğinde değişiklik olmayacak, öğrenciler tüm müfredattan sorumlu tutulacak.

Bakanlık ayrıca şubat ve mart aylarındaki açık öğretim okulları sınavlarını çevrim içi ortamda gerçekleştirecek.

KURSLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DÖNEMİ

Öte yandan, 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.

Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.

İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında '15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var' demişti.